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Власть

В Кыргызстане утверждена госпрограмма по поддержке женского лидерства

Президент Кыргызской Республики подписал Указ об утверждении государственной программы по поддержке женского лидерства до 2030 года.

Программа направлена на создание условий для активного участия женщин в политической, экономической и общественной жизни страны, а также на содействие формированию их роли в принятии ключевых решений.

Целью инициативы является установление приоритетов государственной политики в сфере равенства полов и содействие социально-экономическому развитию Кыргызстана.

Государственная программа предусматривает комплекс мероприятий, включая:

  • проведение информационных кампаний с целью повышения осведомленности и поддержки общественного мнения о роли женщин в обществе и необходимости их активного участия в принятии важных решений. Одним из ключевых аспектов таких мероприятий будет стимулирование включения женщин в резерв кадров.
  • предоставление обучения и профессионального развития для женщин, которые стремятся занять руководящие позиции. Это включает в себя программы обучения, тренинги, которые способствуют развитию их лидерских навыков и компетенций.
  • разработку системы подготовки женщин кандидатов на руководящие позиции и повышение их квалификации после назначения.

Эта государственная программа направлена на укрепление роли женщин в политической, экономической и общественной жизни Кыргызстана путем обеспечения равных возможностей и содействия развитию их лидерских качеств. Она призвана стать ключевым фактором в достижении целей по развитию страны и созданию более справедливого и равноправного общества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288568/
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