Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки

В Бишкеке продолжается обсуждение проектов строительства крупных общественных и частных объектов, расположенных в зоне Иссык-Атинского разлома — активной тектонической линии, проходящей через южную часть столицы. Согласно сейсмическому районированию Кыргызской Республики (карта сейсмичности 2017 года), территория города относится к зоне до 9 баллов по шкале MSK-64 при возможных землетрясениях. Об этом говорится в отчете Всемирного банка «Возможности для нового поколения строительных норм и правил».

Именно поэтому при проектировании зданий, которые по своим параметрам выходят за рамки стандартных строительных норм, необходимо разрабатывать Специальные технические условия (СТУ). Они позволяют уточнить методы расчета несущих конструкций, усиления каркаса и ограничения по этажности и нагрузке.

Иссык-Атинский разлом имеет протяженность более 100 километров и относится к активным. По данным сейсмологов, он способен порождать землетрясения магнитудой до 7-7.5. Исторические события подтверждают риск — к примеру, Кеминское землетрясение 1911 года (M 7.7) произошло в пределах той же тектонической системы.

Фото из отчета . Карта сейсмической активности

В документе подчеркивается: объекты в зоне разломов требуют повышенного уровня расчета несущей способности и деформационной устойчивости здания.

В документах объясняется, что при проектировании зданий рядом с тектоническим разломом применяется специальный коэффициент, который увеличивает расчет нагрузок на конструкцию. Его смысл простой: чем ближе здание к разлому, тем сильнее оно должно быть усилено.

Например, если объект находится примерно в 50 метрах от активной линии разлома, расчет показывает, что усиливающий коэффициент должен быть около 1.24. Но нормы безопасности устанавливают предел: в таких случаях разрешено применять не выше 1.20.

То есть проектировщики обязаны закладывать усиленный запас прочности, даже если формула показывает больше, чтобы исключить риск занижения нагрузок. Проще говоря, чем ближе к разлому, тем крепче здание должно быть, и существует минимальный уровень усиления, ниже которого опускаться нельзя. Это означает, что здание должно выдерживать на 20 процентов большие сейсмические нагрузки, чем стандартно для 9-балльной зоны.

Бишкек активно развивается к югу — туда же смещается линия интенсивной застройки, вплотную приближаясь к зоне разлома. И речь не только о частных проектах — в этой части города строятся больницы, школы, бизнес-центры и объекты государственного уровня.

СТУ — это не бюрократия, а механизм безопасности.

Разработка специальных расчетов для крупных объектов в сейсмоопасных зонах — обязательное условие, особенно для зданий общественного назначения.

И чем активнее Бишкек разрастается в сторону южных предгорий, тем важнее становится публичность решений о том, как именно эти здания будут защищены от землетрясений.