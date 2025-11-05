17:23
Общество

Министр энергетики поручил обеспечить круглосуточную доставку угля населению

Министр энергетики Таалайбек Ибраев посетил филиал ОАО «Кыргызкомур» в Балыкчи и проверил запасы угля и ход доставки топлива на теплоэлектростанции и базы для продажи населению. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, Таалайбек Ибраев поручил филиалу «Балыкчи» обеспечить бесперебойную поставку сортового угля по доступным ценам. Чтобы избежать дефицита в осенне-зимний период, глава Минэнерго распорядился открыть дополнительные водительские ставки и организовать посменную круглосуточную работу. Это должно ускорить доставку твердого топлива на базы и потребителям.

Показатели добычи и поставок:

  • с начала 2025 года добыли 770 тысяч 614 тонн угля;
  • провели вскрышные работы в объеме 7,75 миллиона кубических метров;
  • населению доставили 429 тысяч 855,6 тонны;
  • на ТЭЦ поставили 475 тысяч 759,3 тонны;
  • общий объем реализованного угля составил 905 тысяч 614,9 тонны.

ОАО «Кыргызкомур» также работает с 129 топливными базами по всей республике, куда поступает уголь для розничной продажи населению.

В министерстве подчеркнули, что цель мер — обеспечить граждан топливом по стабильным и доступным ценам на весь отопительный сезон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349797/
