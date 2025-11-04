В Узгене под государственную охрану переданы новые археологические объекты

Кабмин внес изменения в постановление «О создании государственного историко-культурного музея-заповедника «Узген». Соответствующее решение подписал председатель Адылбек Касымалиев.
Согласно документу, на баланс музея-заповедника «Узген» передаются новые объекты археологического наследия, включая:
- три мавзолея;
- минарет;
- первый шахристан (мавзолей Саида Бурхониддина Кылыча);
- охранную зону площадью 3,5 гектара.
Кроме того, археологический памятник — второй шахристан (парк имени Н.Азнабакиева), где проводятся раскопки на участке площадью 0,12 гектара, также передадут на баланс музея.
Как отмечается в документе, решение принято в целях сохранения и развития историко-культурного наследия Кыргызстана.
Работы по консервации, реставрации и музеефикации объектов будут проводить в сотрудничестве с мэрией Узгена и районной администрацией Ошской области.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.