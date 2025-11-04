В Узгене под государственную охрану переданы новые археологические объекты

Кабмин внес изменения в постановление «О создании государственного историко-культурного музея-заповедника «Узген». Соответствующее решение подписал председатель Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, на баланс музея-заповедника «Узген» передаются новые объекты археологического наследия, включая:

три мавзолея;

минарет;

первый шахристан (мавзолей Саида Бурхониддина Кылыча);

охранную зону площадью 3,5 гектара.

Кроме того, археологический памятник — второй шахристан (парк имени Н.Азнабакиева), где проводятся раскопки на участке площадью 0,12 гектара, также передадут на баланс музея.

Как отмечается в документе, решение принято в целях сохранения и развития историко-культурного наследия Кыргызстана.

Работы по консервации, реставрации и музеефикации объектов будут проводить в сотрудничестве с мэрией Узгена и районной администрацией Ошской области.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.