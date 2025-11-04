11:53
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

В Узгене под государственную охрану переданы новые археологические объекты

Кабмин внес изменения в постановление «О создании государственного историко-культурного музея-заповедника «Узген». Соответствующее решение подписал председатель Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, на баланс музея-заповедника «Узген» передаются новые объекты археологического наследия, включая:

  • три мавзолея;
  • минарет;
  • первый шахристан (мавзолей Саида Бурхониддина Кылыча);
  • охранную зону площадью 3,5 гектара.

Кроме того, археологический памятник — второй шахристан (парк имени Н.Азнабакиева), где проводятся раскопки на участке площадью 0,12 гектара, также передадут на баланс музея.

Как отмечается в документе, решение принято в целях сохранения и развития историко-культурного наследия Кыргызстана.

Работы по консервации, реставрации и музеефикации объектов будут проводить в сотрудничестве с мэрией Узгена и районной администрацией Ошской области.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349563/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Глава кабмина высоко оценил работу Налоговой и Таможенной служб Кыргызстана
Кабмин обновил программу развития опорных центров роста в регионах до 2030 года
В Кыргызстане запретят захоронение отходов, пригодных для переработки
Средняя зарплата в Кыргызстане в 2026 году вырастет до 36 тысяч сомов
Инвесторы крупнейшей солнечной станции в КР освобождены от таможенных сборов
Кабмин поручил передать ирригационные каналы и насосные станции государству
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
11:50
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
11:47
Открыты зимние приюты для людей без определенного места жительства
11:37
Страна должна прокормить себя: утверждены нормы продовольственной независимости
11:33
Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате
11:22
В Бишкеке мужчина стрелял в соседа из ружья — его задержала милиция