В Ошe состоялось открытие нового здания отдела милиции

В Ошe состоялось торжественное открытие нового здания отдела милиции «Сулайман-Тоо» городского управления внутренних дел. Церемония прошла в режиме онлайн при участии президента Садыра Жапарова.

Как сообщили в мэрии Оша, для строительства здания муниципалитет выделил участок площадью 18,5 тысячи квадратных метров, а также 10 миллионов сомов из городского бюджета. Новое трехэтажное здание полностью оборудовано необходимой мебелью, техникой и компьютерным оборудованием для эффективной работы сотрудников милиции.

Кроме того, от имени главы государства отделу милиции был передан служебный автомобиль в качестве подарка.

Во время церемонии мэр Оша Женишбек Токторбаев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил, что из личных средств профинансирует установку 13 кондиционеров в новом здании.