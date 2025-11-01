В Ошe состоялось открытие нового здания отдела милиции

В Ошe состоялось торжественное открытие нового здания отдела милиции «Сулайман-Тоо» городского управления внутренних дел. Церемония прошла в режиме онлайн при участии президента Садыра Жапарова.
Кроме того, от имени главы государства отделу милиции был передан служебный автомобиль в качестве подарка.
Во время церемонии мэр Оша Женишбек Токторбаев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил, что из личных средств профинансирует установку 13 кондиционеров в новом здании.