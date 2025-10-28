В Караколе хотят повысить тариф на проезд в общественном транспорте. Вопрос вынесен на общественное обсуждение. Заседания уже прошли в четырех районах города, оставшиеся пройдут в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Согласно предложению автопарка, подчиняющегося городскому управлению транспорта, туризма и цифровизации, стоимость проезда планируется увеличить на 5 сомов. Для школьников цена может вырасти с 10 до 15 сомов, для остальных пассажиров — с 15 до 20 сомов. Пенсионеры, ранее платившие 10 сомов, теперь будут платить по общему тарифу.

Повышение объясняют ростом цен на топливо и запчасти. В автопарке отметили, что это вынужденная мера для поддержания стабильной работы маршрутов и обеспечения безопасности перевозок.