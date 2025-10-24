14:59
Коллекционные карточки Pokémon продаются за $441 тысячу

Малайзийский коллекционер Дамирал Имран выставил на продажу уникальную коллекцию карточек Pokémon стоимостью $441 тысяча. Об этом пишет редакция myNEWS.

В коллекции редкие карточки, хранящиеся в специальных пластиковых кейсах для сохранения их состояния. По оценкам специалистов, полная стоимость коллекции может достигать $476 тысяч.
Имран уже получил предложения до $403 тысяч. Он также готов обменять ее на Porsche 911 Carrera 4S и выплатить посреднику вознаграждение в $12 тысяч.

Покемон

Интересно, что карточки Pokémon становятся все более дорогим коллекционным товаром. В 2021 году нераспечатанный набор первой серии был продан за рекордные $408 тысяч.

Коллекционные карточки Pokémon уже давно перестали быть просто детской забавой. Сегодня они превращаются в серьезные инвестиции, способные стоить дороже квартиры или редкого автомобиля.
