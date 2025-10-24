11:54
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Общество

Нагрузка на судей Верховного суда КР за 15 лет увеличилась на 40 процентов

В Верховном суде КР состоялось заседание комиссии по анализу и оптимизации структуры судов и штатной численности судей под руководством Аиды Сейдакматовой – председателя Совета судей, судьи Верховного суда.

Данная комиссия сформирована 17 октября решением Совета судей в целях реализации части 3 статьи 2 конституционного Закона «О внесении изменений в конституционный Закон «О Верховном суде и местных судах Кыргызской Республики», подписанного президентом КР 9 октября 2025 года № 207.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с пересмотром и оптимизацией структуры и штатной численности судей республики. По итогам работы комиссии будут выработаны предложения для внесения на рассмотрение президента.

Принятый закон предусматривает установление структуры судов и численного состава судей не законом, а указом президента. Данная мера будет способствовать обеспечению равномерного распределения нагрузки между судьями, рационального использования кадрового и материально-технического потенциала судебной системы, а также повышению эффективности организации судебной деятельности.

В частности, согласно данным судебной статистики общее количество судебных дел и материалов, поступивших на рассмотрение Верховного суда, в 2010 году составило 4 тысячи 566 дел, в 2020 году – 5 тысяч 565 дел, а в 2024 году их количество возросло до 7 тысяч 829 дел.

Таким образом, нагрузка на судей Верховного суда по сравнению с 2010 годом увеличилась более чем на 40 процентов. При этом количество судей Верховного суда, включая председателя и его заместителей, с 2003 года остается неизменным и составляет 35 человек.

Верховного суда
Фото Верховного суда. Рабочая встреча

За последние пять лет количество поступивших дел и судебных материалов в суды первой инстанции увеличилось в два раза: если в 2020 году их было 125 тысяч 285, то по итогам 2024 года – 251 тысяча 62. Такая динамика свидетельствует о необходимости принятия системных мер по оптимизации структуры судебной системы, более рациональному распределению нагрузки между судьями, а также увеличению штатной численности судей в судах с наибольшей нагрузкой.

Особую актуальность также приобретает вопрос увеличения штатной численности судей местных судов в новых укрупненных административно-территориальных единицах, что обусловлено принятием Закона «Об административно-территориальных единицах на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики». Изменение границ районов и городов привело к расширению территорий отдельных административно-территориальных единиц и росту численности населения, что, в свою очередь, значительно увеличило нагрузку на судей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348379/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
«Социал-демократы» не смогут участвовать в выборах-2025: решение суда
При Генеральной прокуратуре Кыргызстана создана служба судебных исполнителей
Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
В Кыргызстане объявлен конкурс на должности судей местных судов
В КР внедряется институт резерва кандидатов на должности судей местных судов
В Кыргызстане отмечается резкое увеличение судебной нагрузки
Первая леди Франции будет доказывать в суде, что она женщина
Правозащитнице Рите Карасартовой назначили пять лет пробационного надзора
Ошский суд признал незаконным участок под ТЦ «Берен» и гостиницей «Бай Али»
В Бишкеке начался суд над экс-депутатом Султанбаем Айжигитовым
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
21&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
24 октября, пятница
11:36
Государству возвращен незаконно приватизированный участок турбазы «Абшыр-Ата» Государству возвращен незаконно приватизированный участ...
11:34
Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао
11:31
«Будем уничтожать»: Трамп пообещал убивать тех, кто ввозит наркотики в США
11:30
Кабмин определил ведомства, которые будут регулировать цифровую сферу в КР
11:27
Нагрузка на судей Верховного суда КР за 15 лет увеличилась на 40 процентов