Нагрузка на судей Верховного суда КР за 15 лет увеличилась на 40 процентов

В Верховном суде КР состоялось заседание комиссии по анализу и оптимизации структуры судов и штатной численности судей под руководством Аиды Сейдакматовой – председателя Совета судей, судьи Верховного суда.

Данная комиссия сформирована 17 октября решением Совета судей в целях реализации части 3 статьи 2 конституционного Закона «О внесении изменений в конституционный Закон «О Верховном суде и местных судах Кыргызской Республики», подписанного президентом КР 9 октября 2025 года № 207.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с пересмотром и оптимизацией структуры и штатной численности судей республики. По итогам работы комиссии будут выработаны предложения для внесения на рассмотрение президента.

Принятый закон предусматривает установление структуры судов и численного состава судей не законом, а указом президента. Данная мера будет способствовать обеспечению равномерного распределения нагрузки между судьями, рационального использования кадрового и материально-технического потенциала судебной системы, а также повышению эффективности организации судебной деятельности.

В частности, согласно данным судебной статистики общее количество судебных дел и материалов, поступивших на рассмотрение Верховного суда, в 2010 году составило 4 тысячи 566 дел, в 2020 году – 5 тысяч 565 дел, а в 2024 году их количество возросло до 7 тысяч 829 дел.

Таким образом, нагрузка на судей Верховного суда по сравнению с 2010 годом увеличилась более чем на 40 процентов. При этом количество судей Верховного суда, включая председателя и его заместителей, с 2003 года остается неизменным и составляет 35 человек.

Фото Верховного суда. Рабочая встреча

За последние пять лет количество поступивших дел и судебных материалов в суды первой инстанции увеличилось в два раза: если в 2020 году их было 125 тысяч 285, то по итогам 2024 года – 251 тысяча 62. Такая динамика свидетельствует о необходимости принятия системных мер по оптимизации структуры судебной системы, более рациональному распределению нагрузки между судьями, а также увеличению штатной численности судей в судах с наибольшей нагрузкой.

Особую актуальность также приобретает вопрос увеличения штатной численности судей местных судов в новых укрупненных административно-территориальных единицах, что обусловлено принятием Закона «Об административно-территориальных единицах на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики». Изменение границ районов и городов привело к расширению территорий отдельных административно-территориальных единиц и росту численности населения, что, в свою очередь, значительно увеличило нагрузку на судей.