Сорок погибших. МЧС призывает граждан КР соблюдать правила пожарной безопасности

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана обратилось к населению с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности.
«Общественность интересуется, по каким причинам не проводятся проверки частных жилых домов, почему население не получает своевременные предупреждения, а также какие меры принимаются для предотвращения подобных происшествий. В соответствии с Законом «О пожарной безопасности» от 13 декабря 2022 года должностные лица уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности не наделены правом проведения проверок частных жилых домов», — отметили в ведомстве.
МЧС выражает серьезную обеспокоенность в связи с ростом количества пожаров по стране. В городах и регионах проводятся разъяснительные беседы, распространяются памятки с мерами предосторожности.
С наступлением осенне-зимнего периода значительно возрастает использование населением электрических обогревателей, печного отопления и других источников тепла.
В этой связи МЧС настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также рекомендует регулярно проверять состояние электропроводки и отопительных приборов; использовать только сертифицированные и пожаробезопасные обогреватели; не перегружать электрические сети; не оставлять включенные обогревательные приборы без присмотра; хранить легковоспламеняющиеся вещества вдали от источников тепла и открытого огня; проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения при пожаре.
Уточняется, что одной из основных причин возникновения пожаров остаются нарушения правил эксплуатации электрических приборов.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефонам 101 или 112 (единый номер экстренных служб).