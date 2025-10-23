11:02
Общество

Сорок погибших. МЧС призывает граждан КР соблюдать правила пожарной безопасности

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана обратилось к населению с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности.

«Общественность интересуется, по каким причинам не проводятся проверки частных жилых домов, почему население не получает своевременные предупреждения, а также какие меры принимаются для предотвращения подобных происшествий. В соответствии с Законом «О пожарной безопасности» от 13 декабря 2022 года должностные лица уполномоченного государственного органа в сфере пожарной безопасности не наделены правом проведения проверок частных жилых домов», — отметили в ведомстве.

МЧС выражает серьезную обеспокоенность в связи с ростом количества пожаров по стране. В городах и регионах проводятся разъяснительные беседы, распространяются памятки с мерами предосторожности.

По статистике, с начала 2025-го на территории республики зарегистрировано 2 тысячи 748 возгораний, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате пожаров погибли 40 человек, в том числе 12 детей.

С наступлением осенне-зимнего периода значительно возрастает использование населением электрических обогревателей, печного отопления и других источников тепла.

В этой связи МЧС настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также рекомендует регулярно проверять состояние электропроводки и отопительных приборов; использовать только сертифицированные и пожаробезопасные обогреватели; не перегружать электрические сети; не оставлять включенные обогревательные приборы без присмотра; хранить легковоспламеняющиеся вещества вдали от источников тепла и открытого огня; проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения при пожаре.

Уточняется, что одной из основных причин возникновения пожаров остаются нарушения правил эксплуатации электрических приборов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефонам 101 или 112 (единый номер экстренных служб).
