SpaceX успешно провела 11-й тестовый запуск корабля Starship

Прототип корабля стартовал с космодрома Starbase в штате Техас. После отправки Starship в космос, ускоритель Super Heavy вернулся для приводнения в Мексиканском заливе примерно через 10 минут после взлета. Верхняя ступень приводнилась в Индийском океане, предварительно выведя на орбиту ряд макетов, пишет DW.

Теперь компания начнет испытательные запуски с дополнительными функциями для миссий на Луну и Марс.

Высота Starship в комплексе с Super Heavy составляет 123 метра — это самая большая и мощная космическая ракета в истории. SpaceX намерена сделать Starship кораблем многоразового использования, что позволит значительно экономить затраты на космические полеты.

Глава SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что в 2026 году Starship сможет отправиться к Марсу, а NASA намеревалось использовать корабль для пилотируемых лунных миссий. Тестовые запуски Starship проводятся с 2023 года.