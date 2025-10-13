Уникальные операции детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга провели в КР

Нейрохирурги Национального центра охраны материнства и детства совместно с коллегами из Национального госпиталя провели несколько высокотехнологичных эндоваскулярных операций детям с тяжелыми сосудистыми заболеваниями головного мозга — аневризмами и артериовенозными мальформациями.

Отмечается, что операции проходили в современной ангиографической операционной с применением новейших методов интраоперационной визуализации. В составе команды работали эндоваскулярные нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, рентген-лаборанты и специалисты по интенсивной терапии. Такой подход обеспечил высокий уровень безопасности, точность диагностики и эффективность лечения.

На дооперационном этапе выполнялась ангиографическая диагностика, позволившая определить размеры и расположение сосудистых аномалий и выбрать оптимальную эндоваскулярную тактику для каждого пациента.

При лечении аневризм выполнялась эндоваскулярная окклюзия с сохранением проходимости магистральных сосудов, а при артериовенозных мальформациях — точечная эмболизация патологического узла для предотвращения риска кровоизлияния. Все манипуляции осуществлялись под контролем цифровой субтракционной ангиографии.

После операций проведена контрольная ангиографическая оценка, подтвердившая успешное выключение патологических очагов из кровотока и отсутствие осложнений. Все дети благополучно вышли из наркоза и переведены в отделение реанимации для наблюдения. По данным врачей, состояние пациентов стабильное, осложнений не отмечено, восстановление проходит активно.

Совместная работа нейрохирургов двух ведущих медицинских учреждений Кыргызстана продемонстрировала высокий уровень профессионализма и координации.

Медики отметили, что операции стали важным этапом в развитии детской эндоваскулярной нейрохирургии в стране и подтвердили возможности современной медицины в лечении сложных сосудистых заболеваний у детей.