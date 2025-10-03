В Бишкеке у стадиона обустроили новые парковочные места

В Бишкеке обустроили дополнительные парковочные места на улице Тоголока Молдо, рядом со стадионом имени Долона Омурзакова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что парковочная зона, рассчитанная примерно на 40 автомобилей, позволит спортсменам, болельщикам и посетителям спортивных мероприятий оставлять машины ближе к стадиону, не создавая заторов на дороге.

Кроме того, «Бишкекзеленстрой» подготовил прилегающую территорию к озеленению: понижен грунт и смонтирована система капельного полива для будущих зеленых насаждений.