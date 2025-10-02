В Бишкеке в рамках Декады образования взрослых при поддержке DVV International Kyrgyzstan состоялись мероприятия, посвященные экологическому образу жизни. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В парке имени Тоголока Молдо сотрудники центральной городской библиотеки имени Тологона Касымбекова организовали флешмоб «Эко-жизнь — для каждого». Акция прошла в поддержку Дней открытых дверей Центра образования взрослых «Зона роста». Участникам напомнили о важности ответственного потребления и бережного отношения к природе.

Кроме того, в библиотеке имени Тологона Касымбекова прошел семинар «Эко-жизнь — для всех». Программа семинара включала мастер-класс по вторичному использованию пластиковых бутылок, творческое выступление группы «Майя шоу», а также открытый диалог «Как я пришел к эко-жизни?». Завершилось мероприятие фотосессией и награждением самых активных студентов призами.

Флешмоб и семинар стали площадкой для обмена опытом и идей, направленных на развитие экологической культуры и поддержку местных инициатив.