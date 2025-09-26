09:43
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

Недопустимость необоснованных проверок обсудили Агентство по инвестициям и ГП КР

Директор Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров встретился с начальником управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Мирланом Аширбаевым и обсудил вопрос защиты бизнеса.

По данным пресс-службы ведомства, в надзорном органе рассказали о мерах по защите прав бизнеса и инвесторов, а также о недопустимости необоснованного вмешательства со стороны контролирующих органов в бизнес-процессы.

Стороны обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкивается бизнес, и обозначили приоритетные направления сотрудничества. Особое внимание уделено укреплению правовых гарантий, улучшению делового климата и созданию условий для привлечения инвестиций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344920/
просмотров: 342
Версия для печати
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
09:32
В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10» В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных...
09:25
Хадж-2026: паломники смогут определять свой статус в электронном списке
09:23
Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября
09:21
В Алматы прилетел голливудский актер Джеки Чан
09:14
Производство пищевых продуктов в КР растет и составило более 46 миллиардов сомов