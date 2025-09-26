Недопустимость необоснованных проверок обсудили Агентство по инвестициям и ГП КР

Директор Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров встретился с начальником управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Мирланом Аширбаевым и обсудил вопрос защиты бизнеса.

По данным пресс-службы ведомства, в надзорном органе рассказали о мерах по защите прав бизнеса и инвесторов, а также о недопустимости необоснованного вмешательства со стороны контролирующих органов в бизнес-процессы.

Стороны обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкивается бизнес, и обозначили приоритетные направления сотрудничества. Особое внимание уделено укреплению правовых гарантий, улучшению делового климата и созданию условий для привлечения инвестиций.