Хорошая новость: защитный озоновый слой вокруг Земли восстанавливается

Защитный озоновый слой вокруг Земли восстанавливается, сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По данным специалистов, в 2024-м озоновая дыра была меньше, чем с 2020 по 2023 год.

Отмечается, что восстановлению озонового слоя вокруг Земли способствовали естественные атмосферные явления, а также постепенный отказ от озоноразрушающих веществ, которые ранее использовались при производстве холодильников, кондиционеров, огнетушащей пены и лака для волос, подчеркивают в ВМО.

Согласно расчетам метеорологов на 2022-й, озоновый слой может восстановиться до уровня 1980-х годов уже к середине этого столетия. Над Арктикой — к 2045-му, а над Антарктикой — к 2066 году.

Напомним, разрушение озонового слоя атмосферы Земли приводит к увеличению вредного ультрафиолетового излучения на поверхности планеты. Это, в свою очередь, приводит к росту количества случаев рака кожи и катаракты у людей, а также к ущербу растительного и животного мира.