Хорошая новость: защитный озоновый слой вокруг Земли восстанавливается

Защитный озоновый слой вокруг Земли восстанавливается, сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).
По данным специалистов, в 2024-м озоновая дыра была меньше, чем с 2020 по 2023 год.
Отмечается, что восстановлению озонового слоя вокруг Земли способствовали естественные атмосферные явления, а также постепенный отказ от озоноразрушающих веществ, которые ранее использовались при производстве холодильников, кондиционеров, огнетушащей пены и лака для волос, подчеркивают в ВМО.
Согласно расчетам метеорологов на 2022-й, озоновый слой может восстановиться до уровня 1980-х годов уже к середине этого столетия. Над Арктикой — к 2045-му, а над Антарктикой — к 2066 году.
Напомним, разрушение озонового слоя атмосферы Земли приводит к увеличению вредного ультрафиолетового излучения на поверхности планеты. Это, в свою очередь, приводит к росту количества случаев рака кожи и катаракты у людей, а также к ущербу растительного и животного мира.