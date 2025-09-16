11:14
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Общество

Выселение семьи Атамбаевых. Сын бывшего президента написал заявление в органы

Сын бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Кадырбек Атамбаев направил в МВД, ГКНБ и Генеральную прокуратуру заявление о «незаконном выселении, превышении должностных полномочий и незаконном проникновении в жилище». Он добивается возбуждения уголовного дела и хочет вернуть семье, по его словам, единственное жилье. Об этом Кадырбек Атамбаев написал в своих соцсетях.

из соцсетей Кадырбека Атамбаева
Фото из соцсетей Кадырбека Атамбаева

По его словам, 13 сентября к дому в Кой-Таше прибыло около ста человек, часть из них была в форме силовых структур, другая — без опознавательных знаков. Он отметил, что семью «принудительно выселили без судебного решения и исполнительных документов», а вещи вынесли на улицу, причинив ущерб. И добавил, законные процедуры выселения, такие, как судебное решение, возбуждение исполнительного производства, срок для добровольного исполнения и актирование действий, прибывшие не соблюдали.

Читайте по теме
Семью бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева выселили из дома

Заявитель просит правоохранительные органы провести доследственную проверку и возбудить уголовное дело, а также дать правовую оценку действиям причастных лиц. Кадырбек Атамбаев также попросил вернуть семье жилье.

Напомним, что участок в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего президента, возвращен государству. Согласно решению суда, прилегающая территория также передана государству.

Ранее директор Госагентства по управлению госимуществом Тимур Малбашев проинформировал, что здесь намерены построить современный дом престарелых и новый детский сад на 500 мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343639/
просмотров: 717
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция прокомментировала запрет на вылет из страны Кадырбека Атамбаева
Кадырбек Атамбаев «Манас» аэропортунда кармалды
Кадырбека Атамбаева задержали в аэропорту «Манас»
Платный въезд в город и ограничения по номеру ненужная мера — Кадырбек Атамбаев
Кадырбек Атамбаев: Троллейбусы в Бишкеке надо не ликвидировать, а развивать
Кадырбек Атамбаев: Строительство канатной дороги вызывает много вопросов
В органах самоуправления будут реформы. Что нас ждет, рассказал депутат БГК
Тариф на проезд. В горкенеше предложили альтернативу повышению стоимости
Кадырбек Атамбаев: Аудит мэрии подтвердил коррупцию в БАРУ
Скандал в цирке. Фракция Бишкекского горкенеша требует организовать проверку
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
16 сентября, вторник
11:09
Подозреваемого в крупном кибермошенничестве задержали в Кыргызстане Подозреваемого в крупном кибермошенничестве задержали в...
11:02
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 сентября
11:01
В ЕАЭС запустят сервис для поиска информации о промышленных объектах
11:00
Дом, который построил Атамбаев. Нюансы
10:37
Выхода из черного списка Евросоюза Кыргызстан ждет в мае 2026 года