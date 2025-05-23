14:09
USD 87.45
EUR 98.83
RUB 1.10
Происшествия

Милиция прокомментировала запрет на вылет из страны Кадырбека Атамбаева

Пресс-служба Главного управления внутренних дел Бишкека прокомментировала 24.kg запрет на вылет из Кыргызстана члену политической партии «Социал-демократы» Кадырбеку Атамбаеву.

Ранее сообщалось, что Кадырбека Атамбаева задержали в аэропорту «Манас». Он заявил, что должен был улететь в Стамбул, но милиция задержала его из-за запрета покидать страну, который выставил следователь ГУВД.

Напомним, что 13 ноября 2024 года в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей.

24 апреля Свердловский районный суд вынес приговор лидеру политической партии «Социал-демократы» Темирлану Султанбекову и членам партии Ирине Карамушкиной и Розе Турксевер — они получили три года пробационного надзора.

В ГУВД столицы отметили, что во время следствия в отношении Кадырбека Атамбаева и других представителей партии для дачи юридической оценки их действиям уголовное дело выделили в отдельное производство. В его рамках в отношении Кадырбека Атамбаева ввели меру ограничения на пересечение государственной границы.

«Следует отметить, что данное ограничение не снято, и ходатайство адвоката гражданина К.А. о снятии ограничения не поступало в производство следственной службы ГУВД Бишкека», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330171/
просмотров: 656
Версия для печати
Материалы по теме
Кадырбек Атамбаев «Манас» аэропортунда кармалды
Кадырбека Атамбаева задержали в аэропорту «Манас»
Прямые переговоры России и Украины: первые комментарии Дональда Трампа
Сотрудники ГСУ проводят обыск в столичном ГУВД. Один милиционер задержан
В ГУВД Бишкека проходят обыски: задержан оперативник по делу о сбыте наркотиков
Вытяжку ресторана вывели к дому в микрорайоне «Улан». Комментарий главы МТУ
Столичная милиция обеспечивала безопасность 120 туристов, прибывших на поезде
В Бишкеке задержаны подозреваемые в создании онлайн-казино
Столичная милиция набирает сотрудников из числа гражданских
Кыргызстан — Катар. Три тысячи милиционеров будут нести службу во время матча
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ливни и&nbsp;возможны селевые потоки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ливни и возможны селевые потоки
За&nbsp;связи с&nbsp;ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев За связи с ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев
В&nbsp;Санкт-Петербурге на&nbsp;эскалаторе в&nbsp;метро сбили кыргызстанку с&nbsp;маленьким ребенком В Санкт-Петербурге на эскалаторе в метро сбили кыргызстанку с маленьким ребенком
В&nbsp;бишкекской школе &#8470;&nbsp;56&nbsp;библиотекарь напала на&nbsp;беременную учительницу и&nbsp;детей В бишкекской школе № 56 библиотекарь напала на беременную учительницу и детей
Бизнес
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
ВТБ запускает проект по&nbsp;развитию медицинского туризма в&nbsp;России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Получите 30&nbsp;гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от&nbsp;MEGA Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA
23 мая, пятница
14:05
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госусл...
14:00
Интернет-мошенники. Банки Кыргызстана обяжут бороться с ними активнее
13:56
Новый рынок в Оше: общая стоимость строительства составляет 550 миллионов сомов
13:45
Милиция прокомментировала запрет на вылет из страны Кадырбека Атамбаева
13:22
Сотрудника Генпрокуратуры заподозрили в наркотическом опьянении