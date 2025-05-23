Милиция прокомментировала запрет на вылет из страны Кадырбека Атамбаева

Пресс-служба Главного управления внутренних дел Бишкека прокомментировала 24.kg запрет на вылет из Кыргызстана члену политической партии «Социал-демократы» Кадырбеку Атамбаеву.

Ранее сообщалось, что Кадырбека Атамбаева задержали в аэропорту «Манас». Он заявил, что должен был улететь в Стамбул, но милиция задержала его из-за запрета покидать страну, который выставил следователь ГУВД.

Напомним, что 13 ноября 2024 года в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей.

24 апреля Свердловский районный суд вынес приговор лидеру политической партии «Социал-демократы» Темирлану Султанбекову и членам партии Ирине Карамушкиной и Розе Турксевер — они получили три года пробационного надзора.

В ГУВД столицы отметили, что во время следствия в отношении Кадырбека Атамбаева и других представителей партии для дачи юридической оценки их действиям уголовное дело выделили в отдельное производство. В его рамках в отношении Кадырбека Атамбаева ввели меру ограничения на пересечение государственной границы.

«Следует отметить, что данное ограничение не снято, и ходатайство адвоката гражданина К.А. о снятии ограничения не поступало в производство следственной службы ГУВД Бишкека», — рассказали в ведомстве.