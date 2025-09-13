В Ферганской области в махалле «Каракум» Бувайдинского района нашли самую старейшую жительницу планеты. Хувайдо Умаровой недавно исполнилось 130 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Отмечается, что решением суда она официально признана самой возрастной гражданкой Узбекистана. Кокандский межрайонный суд Узбекистана установил факт рождения жительницы Ферганской области Хувайдо Умаровой 1 января 1895 года. Формально это делает ее старейшей из живущих людей в мире.

Возраст бабушки задокументировали во время акции «Ни один человек не останется без документов».

В Минюсте уточнили, что данное решение приняли в рамках выездного заседания в махалле Каракум Бувайдинского района по иску местного отдела юстиции. Суд удовлетворил ходатайство и официально зафиксировал дату рождения.