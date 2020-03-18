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Общество

Вековой юбилей. В Бишкеке поздравили долгожительницу

Свердловский акимиат Бишкека поздравил долгожительницу Анну Рябову со столетним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, Анна Рябова родилась 14 февраля 1920 года в поселке Красный Октябрь в Западной Сибири.

«В 1939 году начала работать ответственным секретарем редакции газеты «Колхозный труд» Калининского (Жайылского) района Чуйской области. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», — отметили в муниципалитете.

Сотрудники акимиата вручили юбиляру букет роз и небольшую матпомощь — 10 тысяч сомов.

В мэрии отметили, на учете в управлении социального развития состоят 20 долгожителей в возрасте 100 лет и старше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146814/
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