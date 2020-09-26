В Бишкеке поздравляют долгожителей с юбилеем

Администрация Ленинского района Бишкека поздравила пожилую семейную пару Акмата Бейшембаева и Токтокана Эдильбаева с 71 годом совместной жизни.

В этом году виновники торжества отмечают еще и юбилей, им исполнилось 90 лет.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Поздравление долгожителей

Акмат Бейшембаевич был депутатом сельского и районного Совета народных депутатов, он обладатель многочисленных наград. Токтокан Эдильбаева не раз избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, областных, районных советов, Фрунзенского городского совета народных депутатов.