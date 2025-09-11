13:00
В центре Бишкека запретили катание на веломобилях и квадроциклах

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека провела рейд на площади Ала-Тоо. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие прошло в рамках исполнения распоряжения муниципалитета. Согласно документу, в центральной части города запрещено движение гольф-каров, веломобилей, велорикш и квадроциклов. 

Ограничение касается улиц Абдрахманова, Киевской, Тоголока Молдо, проспекта Жибек Жолу, улиц Малдыбаева, Ахунбаева, проспектов Чингиза Айтматова и Масалиева, а также бульваров Молодая Гвардия и Эркиндик.

В отношении владельцев техники, оказывающих услуги в этих местах, применяются меры в соответствии с законом. 
