В парке имени Ататюрка в Бишкеке готовят пруд, иппотерапию и новые деревья

Мэр столицы Айбек Джунушалиев посетил парк имени Ататюрка и лично ознакомился с ходом масштабных работ по его обновлению. Сейчас в парке активно укладывают новую пешеходную дорожку — одну из десятков, предусмотренных проектом реконструкции.

По словам градоначальника, особое внимание должно быть уделено сохранению зеленых насаждений, а также созданию системы освещения, полива и других элементов благоустройства.

Он поручил взять процесс под ежедневный контроль.

Реконструкция парка не ограничится косметическим ремонтом. Территория получит новые входные группы, современный памятник воинам-афганцам, игровые и спортивные площадки, пруд со смотровой площадкой, зоны для пикников и даже иппотерапию. Для любителей активного отдыха предусмотрены беговая дорожка протяженностью 3 километра и велодорожка в 3,6 километра. Общая площадь тротуаров составит 77 тысяч квадратных метров.

Уже этой осенью здесь высадят более 500 новых деревьев.

После парка Айбек Джунушалиев также проверил берегоукрепительные работы на реке Ала-Арче. В дальнейшем планируется благоустройство набережной.
