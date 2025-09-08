13:37
Общество

«Яндекс Кыргызстан» открыл новый набор в Школу программирования

Программа включает обучение основам разработки на языке Python, ключевым понятиям, конструкциям и библиотекам языка. Поступить в школу могут учащиеся 14-17 лет. Прием проходит по результатам тестирования.

Очное обучение будет проходить в Бишкеке. Для школьников, прошедших летний курс и не проживающих в столице, будут открыты онлайн-группы. Участие в проекте полностью бесплатное, но в школу нужно поступить. Отбор участников в этом году завершится 30 сентября.

Поступление в Школу программирования состоит из двух этапов — тестирования и собеседования. Сначала нужно заполнить заявку на участие на сайте проекта: https://codingschool.yandex.com/ru. В ответ придет письмо со ссылкой на тестирование. Если поступающий успешно пройдет тест до 18 сентября включительно, его пригласят на собеседование.

Школа программирования «Яндекса» — международный проект по изучению основ программирования на языке Python для школьников 14-17 лет. В Кыргызстане проект впервые запущен в 2023-м. За два года выпускниками проекта стали более 100 человек.
