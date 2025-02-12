Будущее в IT: как в бишкекской школе-гимназии обучают программированию с нуля

Качественная площадка, на которой проходит обучение, — в числе главных требований в любом учебном процессе. Важно, чтобы учащиеся имели доступ к современной технике, чувствовали себя на уроках комфортно и легко усваивали материал. Обеспечив эти условия, бишкекская школа-гимназия № 62 стала одним из трех участников проекта «Школа программирования «Яндекса».

Директор учебно-воспитательного комплекса Гульнара Актайлакова рассказывает об особенностях процесса обучения и широких перспективах, которые откроются перед школьниками после завершения курса.

Активисты, спортсмены и просто отличники

В учебно-воспитательном комплексе школы-гимназии № 62 в Бишкеке обучаются 3 тысячи 834 юных кыргызстанца, из них 2 тысячи 250 учащихся старшей школы и 1 тысяча 584 — начальной. Дети занимаются по утвержденному Министерством образования базисному учебному плану и, конечно, активно участвуют во всех проводимых мероприятиях — от олимпиад до тематических проектов, связанных со знаменательными датами.

«Среди наших учащихся есть медалисты, призеры предметных олимпиад, обладатели золотых сертификатов ОРТ, ребята, добившиеся высоких результатов в спорте», — с гордостью рассказывает Гульнара Актайлакова об успехах воспитанников и наиболее ярких достижениях.

Гордится школа и другим важным направлением деятельности — международным партнерством. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с образовательным центром Республики Корея в Бишкеке, а также с двумя корейскими школами, Институтом Конфуция при БГУ, СОШ № 630 Санкт-Петербурга. Проводится работа по реализации совместных проектов. Учащиеся имеют возможность изучать корейский и китайский языки на бесплатной основе.

А еще в этом учебном году бишкекская школа-гимназия стала участником уникального проекта — на базе общеобразовательного учреждения открыли «Школу программирования «Яндекса», где дети бесплатно изучают основы программирования на языке Python.

Фото из архива. На занятиях ребята постигают основы разработки на языке программирования Python.

Комплексное оснащение — путь к участию в проекте

— Гульнара Омурзаковна, расскажите, как ваша школа стала участником проекта? Какие критерии при отборе были в приоритете?

— Участвовать в проекте предложил департамент образования мэрии Бишкека. Я, конечно, с удовольствием согласилась, тем более что ранее уже слышала о реализации проекта в школе № 75.

Один из главных критериев — это наличие оборудованного класса. А у нас как раз есть два оснащенных кабинета с 40 новыми компьютерами. Год назад столичная мэрия предоставила нам дополнительный корпус для начальной школы, в котором и оборудованы два компьютерных класса. В одном из них наш учитель информатики проводит занятия по программированию для учащихся начальной школы в рамках дополнительных образовательных услуг. А в другом кабинете — «Школа программирования». Если проект продолжится в следующем учебном году, обязательно будем вновь принимать участие, так как есть желающие и у нас созданы все условия для реализации проекта.

Фото из архива. В этом учебном году бишкекская школа-гимназия стала участником уникального проекта — на базе общеобразовательного учреждения открыли «Школу программирования»

— Для тех, кто не знает, что такое «Школа программирования». Как зачисляют детей и на какой возраст рассчитана образовательная программа?

— «Школа программирования» — это бесплатный образовательный проект для подростков 14-17 лет. Его цель — познакомить детей с основами программирования, информационными технологиями. Отбор учащихся проводился в сентябре прошлого года. Ребята, которые успешно справились с тестированием и прошли собеседование, зачислены в группы. На сегодня на базе нашей школы занимаются 26 детей, восемь из них — наши дети, а остальные — ученики из других ближайших учебных заведений. Занятия проходят дважды в неделю по 1,5 часа и продлятся до апреля 2025-го. Детей обучает Айман Нурбекович Турумбеков, который прошел отбор на роль преподавателя в «Школе программирования».

— А как у ребят с успеваемостью? Не сложно совмещать занятия по изучению языка Python с обучением в обычной школе?

— Думаю, что не сложно, так как они стремились к этому и понимают, что такой шанс дается не каждому. Ведь обучение проводится на бесплатной основе.

Ребята постигают основы разработки на языке программирования Python. На занятиях решают задания с помощью специальной платформы от «Яндекса».

Внутри платформы подробно расписана тема каждого занятия, к ней можно вернуться в любой момент и воспользоваться как конспектом. Также реализована система автопроверки задач, что позволяет узнать результат сразу. Детям занятия нравятся, родители тоже довольны.

Фото из архива. Бишкекская школа-гимназия № 62 стала одним из трех участников проекта «Школа программирования «Яндекса»

Большие перспективы в IT-сфере

— Какие перспективы откроются перед выпускниками «Школы программирования», завершившими учебный год на отлично?

— Насколько мне известно, ученики, получившие сертификат об окончании обучения, смогут участвовать в других образовательных проектах «Яндекса» и продолжить свое развитие в программировании. В случае успешного прохождения тестирования им будут бесплатно доступны онлайн-курсы по освоению Python. Думаю, в дальнейшем они будут создавать личные проекты и смогут стать квалифицированными специалистами в IT-сфере.

— Что бы вы хотели пожелать ребятам, которые сейчас постигают азы программирования?

— Программирование играет важную роль во всех сферах жизни, и в современном мире грамотные программисты очень востребованы. Эта профессия дает возможность строить карьеру и обеспечить себе стабильный доход. Ребятам желаю успехов в учебе, реализации намеченных планов, чтобы они обязательно увидели результаты своего труда!