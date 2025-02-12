Будущее в IT: как в бишкекской школе-гимназии обучают программированию с нуля

Качественная площадка, на которой проходит обучение, — в числе главных требований в любом учебном процессе. Важно, чтобы учащиеся имели доступ к современной технике, чувствовали себя на уроках комфортно и легко усваивали материал. Обеспечив эти условия, бишкекская школа-гимназия № 62 стала одним из трех участников проекта «Школа программирования «Яндекса».
Директор учебно-воспитательного комплекса Гульнара Актайлакова рассказывает об особенностях процесса обучения и широких перспективах, которые откроются перед школьниками после завершения курса.
Активисты, спортсмены и просто отличники
В учебно-воспитательном комплексе школы-гимназии № 62 в Бишкеке обучаются 3 тысячи 834 юных кыргызстанца, из них 2 тысячи 250 учащихся старшей школы и 1 тысяча 584 — начальной. Дети занимаются по утвержденному Министерством образования базисному учебному плану и, конечно, активно участвуют во всех проводимых мероприятиях — от олимпиад до тематических проектов, связанных со знаменательными датами.
«Среди наших учащихся есть медалисты, призеры предметных олимпиад, обладатели золотых сертификатов ОРТ, ребята, добившиеся высоких результатов в спорте», — с гордостью рассказывает Гульнара Актайлакова об успехах воспитанников и наиболее ярких достижениях.
Гордится школа и другим важным направлением деятельности — международным партнерством. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с образовательным центром Республики Корея в Бишкеке, а также с двумя корейскими школами, Институтом Конфуция при БГУ, СОШ № 630 Санкт-Петербурга. Проводится работа по реализации совместных проектов. Учащиеся имеют возможность изучать корейский и китайский языки на бесплатной основе.
А еще в этом учебном году бишкекская школа-гимназия стала участником уникального проекта — на базе общеобразовательного учреждения открыли «Школу программирования «Яндекса», где дети бесплатно изучают основы программирования на языке Python.
Комплексное оснащение — путь к участию в проекте
— Гульнара Омурзаковна, расскажите, как ваша школа стала участником проекта? Какие критерии при отборе были в приоритете?
— Участвовать в проекте предложил департамент образования мэрии Бишкека. Я, конечно, с удовольствием согласилась, тем более что ранее уже слышала о реализации проекта в школе № 75.
Один из главных критериев — это наличие оборудованного класса. А у нас как раз есть два оснащенных кабинета с 40 новыми компьютерами. Год назад столичная мэрия предоставила нам дополнительный корпус для начальной школы, в котором и оборудованы два компьютерных класса. В одном из них наш учитель информатики проводит занятия по программированию для учащихся начальной школы в рамках дополнительных образовательных услуг. А в другом кабинете — «Школа программирования». Если проект продолжится в следующем учебном году, обязательно будем вновь принимать участие, так как есть желающие и у нас созданы все условия для реализации проекта.
— Для тех, кто не знает, что такое «Школа программирования». Как зачисляют детей и на какой возраст рассчитана образовательная программа?
— «Школа программирования» — это бесплатный образовательный проект для подростков 14-17 лет. Его цель — познакомить детей с основами программирования, информационными технологиями. Отбор учащихся проводился в сентябре прошлого года. Ребята, которые успешно справились с тестированием и прошли собеседование, зачислены в группы. На сегодня на базе нашей школы занимаются 26 детей, восемь из них — наши дети, а остальные — ученики из других ближайших учебных заведений. Занятия проходят дважды в неделю по 1,5 часа и продлятся до апреля 2025-го. Детей обучает Айман Нурбекович Турумбеков, который прошел отбор на роль преподавателя в «Школе программирования».
— А как у ребят с успеваемостью? Не сложно совмещать занятия по изучению языка Python с обучением в обычной школе?
— Думаю, что не сложно, так как они стремились к этому и понимают, что такой шанс дается не каждому. Ведь обучение проводится на бесплатной основе.
Ребята постигают основы разработки на языке программирования Python. На занятиях решают задания с помощью специальной платформы от «Яндекса».
Внутри платформы подробно расписана тема каждого занятия, к ней можно вернуться в любой момент и воспользоваться как конспектом. Также реализована система автопроверки задач, что позволяет узнать результат сразу. Детям занятия нравятся, родители тоже довольны.
Большие перспективы в IT-сфере
— Какие перспективы откроются перед выпускниками «Школы программирования», завершившими учебный год на отлично?
— Насколько мне известно, ученики, получившие сертификат об окончании обучения, смогут участвовать в других образовательных проектах «Яндекса» и продолжить свое развитие в программировании. В случае успешного прохождения тестирования им будут бесплатно доступны онлайн-курсы по освоению Python. Думаю, в дальнейшем они будут создавать личные проекты и смогут стать квалифицированными специалистами в IT-сфере.
— Что бы вы хотели пожелать ребятам, которые сейчас постигают азы программирования?
— Программирование играет важную роль во всех сферах жизни, и в современном мире грамотные программисты очень востребованы. Эта профессия дает возможность строить карьеру и обеспечить себе стабильный доход. Ребятам желаю успехов в учебе, реализации намеченных планов, чтобы они обязательно увидели результаты своего труда!