Это не еда! Почему опасно употреблять в пищу глину

Употреблять глину в пищу опасно. Об этом на своей странице в Facebook написала начальник управления информационной политики и связи с общественностью Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Света Байтикова.
По ее словам, на Ошском базаре представлены десятки видов глины — белой, серой, красной.
«Продавец отметил, что все больше людей покупают ее, особенно женщины — выбирают по вкусу. Это страшно и тревожно. Такое явление называется пикацизм (парарексия, аллотриофагия, извращение вкуса) — тяга к несъедобному. Название происходит от латинского слова pica — «сорока». Эта птица известна своей склонностью подбирать и тащить в гнездо самые разные предметы», — написала Света Байтикова.
Она подчеркнула, что это сигнал о дефиците микроэлементов и витаминов (железа, кальция, цинка). В редких случаях может быть и стресс.
Света Байтикова пояснила, почему такая привычка опасна:
- глина может содержать токсины и тяжелые металлы;
- есть риск заражения паразитами и инфекциями;
- может вызывать запоры, перфорацию кишечника или закупорку желудка;
- приводит к усилению анемии и ослаблению организма.
«Если вы замечаете, что ребенок или близкий часто ест глину — это не просто странная привычка, а сигнал организма о проблеме! Обратитесь к врачу и сдайте анализы», — призывает она.