23:32
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Общество

Это не еда! Почему опасно употреблять в пищу глину

Употреблять глину в пищу опасно. Об этом на своей странице в Facebook написала начальник управления информационной политики и связи с общественностью Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Света Байтикова.

По ее словам, на Ошском базаре представлены десятки видов глины — белой, серой, красной.

«Продавец отметил, что все больше людей покупают ее, особенно женщины — выбирают по вкусу. Это страшно и тревожно. Такое явление называется пикацизм (парарексия, аллотриофагия, извращение вкуса) — тяга к несъедобному. Название происходит от латинского слова pica — «сорока». Эта птица известна своей склонностью подбирать и тащить в гнездо самые разные предметы», — написала Света Байтикова.

Она подчеркнула, что это сигнал о дефиците микроэлементов и витаминов (железа, кальция, цинка). В редких случаях может быть и стресс.

Света Байтикова пояснила, почему такая привычка опасна:

  • глина может содержать токсины и тяжелые металлы;
  • есть риск заражения паразитами и инфекциями;
  • может вызывать запоры, перфорацию кишечника или закупорку желудка;
  • приводит к усилению анемии и ослаблению организма.

«Если вы замечаете, что ребенок или близкий часто ест глину — это не просто странная привычка, а сигнал организма о проблеме! Обратитесь к врачу и сдайте анализы», — призывает она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340240/
просмотров: 132
Версия для печати
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Бизнес
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
19 августа, вторник
23:31
В КР хотят штрафовать госслужащих, не предоставивших декларацию личных интересов В КР хотят штрафовать госслужащих, не предоставивших де...
23:16
Это не еда! Почему опасно употреблять в пищу глину
22:58
Жители села Александровка жалуются на мопеды, которые ездят по тротуарам
22:44
Администрация Трампа обсуждает приобретение 10 процентов акций Intel
22:20
Казахстан и Узбекистан договорились обеспечить безопасность на площадках для АЭС