Это не еда! Почему опасно употреблять в пищу глину

Употреблять глину в пищу опасно. Об этом на своей странице в Facebook написала начальник управления информационной политики и связи с общественностью Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Света Байтикова.

По ее словам, на Ошском базаре представлены десятки видов глины — белой, серой, красной.

«Продавец отметил, что все больше людей покупают ее, особенно женщины — выбирают по вкусу. Это страшно и тревожно. Такое явление называется пикацизм (парарексия, аллотриофагия, извращение вкуса) — тяга к несъедобному. Название происходит от латинского слова pica — «сорока». Эта птица известна своей склонностью подбирать и тащить в гнездо самые разные предметы», — написала Света Байтикова.

Она подчеркнула, что это сигнал о дефиците микроэлементов и витаминов (железа, кальция, цинка). В редких случаях может быть и стресс.

Света Байтикова пояснила, почему такая привычка опасна:

глина может содержать токсины и тяжелые металлы;

есть риск заражения паразитами и инфекциями;

может вызывать запоры, перфорацию кишечника или закупорку желудка;

приводит к усилению анемии и ослаблению организма.

«Если вы замечаете, что ребенок или близкий часто ест глину — это не просто странная привычка, а сигнал организма о проблеме! Обратитесь к врачу и сдайте анализы», — призывает она.