В городе Ош произошло землетрясение

В Оше сегодня в 9.58 зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС.
По предварительным данным Института сейсмологии КР, магнитуда землетрясения в очаге составила 4,5.
- Ош — до 3 баллов;
- Ноокат — до 3 баллов;
- Кара-Суу — до 3 баллов.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Очаг землетрясения располагался на территории Узбекистана, при этом в эпицентре интенсивность достигала 4,5 балла по шкале MSK-64. Об этом сообщает система Google Alerts.
Также подземные толчки зафиксированы в приграничных районах РУз: Ханабадском (2-3 балла) и Кургантепинском (2 балла).
Местные службы и сейсмологи продолжают мониторинг ситуации.