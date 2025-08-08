11:14
Общество

В городе Ош произошло землетрясение

В Оше сегодня в 9.58 зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительным данным Института сейсмологии КР, магнитуда землетрясения в очаге составила 4,5.

Интенсивность толчков ощущалась в следующих населенных пунктах (по шкале MSK-64):

  • Ош — до 3 баллов;
  • Ноокат — до 3 баллов;
  • Кара-Суу — до 3 баллов.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Очаг землетрясения располагался на территории Узбекистана, при этом в эпицентре интенсивность достигала 4,5 балла по шкале MSK-64. Об этом сообщает система Google Alerts.

Также подземные толчки зафиксированы в приграничных районах РУз: Ханабадском (2-3 балла) и Кургантепинском (2 балла).

Местные службы и сейсмологи продолжают мониторинг ситуации.
