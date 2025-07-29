В Бишкеке водителей грузовиков оштрафовали на 18 тысяч сомов

В 12 микрорайоне Бишкека муниципальная инспекция оштрафовала водителей большегрузов на 18 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Инспекторы выявили шестерых водителей, нарушивших запрет на движение в жаркую погоду. Всем им выписали протоколы и штрафы.

Согласно распоряжению мэрии № 80-Р, с 20 мая по 1 октября 2025 года в городе запрещено движение грузовиков весом свыше 18 тонн с 10.00 до 19.00, если температура воздуха превышает +28°C. Данная мера направлена на обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации дорог.

Инспекция призывает водителей соблюдать установленные ограничения и напомнила об административной ответственности за нарушения.