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Общество

В Бишкеке водителей грузовиков оштрафовали на 18 тысяч сомов

В 12 микрорайоне Бишкека муниципальная инспекция оштрафовала водителей большегрузов на 18 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Инспекторы выявили шестерых водителей, нарушивших запрет на движение в жаркую погоду. Всем им выписали протоколы и штрафы.

Согласно распоряжению мэрии № 80-Р, с 20 мая по 1 октября 2025 года в городе запрещено движение грузовиков весом свыше 18 тонн с 10.00 до 19.00, если температура воздуха превышает +28°C. Данная мера направлена на обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации дорог.

Инспекция призывает водителей соблюдать установленные ограничения и напомнила об административной ответственности за нарушения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337861/
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