В Бишкеке водителей грузовиков оштрафовали на 18 тысяч сомов

В 12 микрорайоне Бишкека муниципальная инспекция оштрафовала водителей большегрузов на 18 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Инспекторы выявили шестерых водителей, нарушивших запрет на движение в жаркую погоду. Всем им выписали протоколы и штрафы.
запрещено движение грузовиков весом свыше 18 тонн с 10.00 до 19.00, если температура воздуха превышает +28°C. Данная мера направлена на обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации дорог.
Инспекция призывает водителей соблюдать установленные ограничения и напомнила об административной ответственности за нарушения.