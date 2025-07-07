09:11
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Готовить конкурентоспособные кадры университету «Ала-Тоо» поможет Инвестсовет

Международный университет «Ала-Тоо» и секретариат Инвестиционного совета при кабинете министров подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали ректор вуза Назира Эсеналиева и руководитель Инвестсовета Улук Кыдырбаев.

Цель соглашения – установить партнерские отношения и наладить взаимовыгодное сотрудничество в сфере повышения качества образования, реализации совместных образовательных программ и подготовки конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда.

Отмечается, что меморандум объединяет усилия вуза и государственного органа для улучшения подготовки кадров и развития образовательной среды.

Стороны планируют взаимодействовать по ряду направлений, включая обмен информацией о современных образовательных методиках и результатах исследований, совместную реализацию проектов в сфере предпринимательства, инвестиций и государственно-частного партнерства, проведение научных и образовательных мероприятий, а также разработку предложений по совершенствованию экономической политики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335332/
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Инвестиционный совет при кабинете министров предлагают переименовать
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Фото дня. В&nbsp;одном из&nbsp;автобусов Бишкека температура поднялась до&nbsp;+53&nbsp;градусов Фото дня. В одном из автобусов Бишкека температура поднялась до +53 градусов
Мне больно: Ассоль Молдокматова о&nbsp;драке с&nbsp;участием сына и&nbsp;невестки Мне больно: Ассоль Молдокматова о драке с участием сына и невестки
В&nbsp;Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и&nbsp;газированной воды В Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и газированной воды
Бизнес
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
7 июля, понедельник
08:55
Глава Уральского горнопромышленного холдинга хочет покататься на лыжах в КР Глава Уральского горнопромышленного холдинга хочет пока...
08:37
В микрорайоне «Тунгуч» 8 июля не будет горячей воды
08:22
Готовить конкурентоспособные кадры университету «Ала-Тоо» поможет Инвестсовет
08:10
В Джумгальском районе сошел оползень: работы на местном предприятии остановили
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 июля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 июля: солнечно и жарко
20:21
Кыргызстан передал Свердловской областной межнациональной библиотеке сто книг
19:40
Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы соблюдать нормы закона о тишине
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопоказы
18:30
7 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет