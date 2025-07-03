Утверждено положение о Министерстве науки, высшего образования и инноваций КР

Кабинет министров утвердил положение о Министерстве науки, высшего образования и инноваций КР.

Постановлением утверждена также схема управления ведомства.

Согласно решению кабмина, Министерство науки, высшего образования и инноваций (МНВОИ) является правопреемником по правам и обязательствам Министерства образования и науки (МОиН) — в части вопросов науки, высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессионального образования и Госагентства интеллектуальной собственности и инноваций при кабмине.

Расходы, связанные с реализацией постановления, осуществляются в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом МОиН, Национальной аттестационной комиссии и Госагентству интеллектуальной собственности и инноваций на соответствующие годы.

Оплата труда работников Высшей аттестационной комиссии, включая технический и обслуживающий персонал, сохраняется по действующим условиям.

Штатные единицы, ранее обеспечивавшие в МОиН исполнение функций, связанных с решением вопросов науки, высшего, среднего, послевузовского и дополнительного образования, включая штатные единицы подразделений, ответственных за финансовое, правовое, кадровое, организационное и иное обеспечение реализации данных функций, с соответствующей материально-технической базой и финансовыми средствами передаются в МНВОИ.

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Основной целью министерства является выработка и реализация единой государственной политики в сфере высшего, среднего, послевузовского, дополнительного профессионального образования, науки, научно-технической, инновационной деятельности, правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, содействия научно-технологическому и творческому развитию, развитию национальной инновационной системы, подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

В министерстве образуется коллегия из 15 человек в составе министра (председатель коллегии), первого заместителя министра, заместителей министра по должности, представителя администрации президента КР, а также других руководящих работников системы министерства.

Юридический адрес МНВОИ: Бишкек, улица Московская, 62. В настоящее время там находится Кыргызпатент.

МНВОИ и Министерству просвещения поручено образовать комиссию по приему-передаче материально-технических и финансовых средств, а также принять меры по трудоустройству высвобождаемых сотрудников.

Напомним, в мае 2025-го указом президента реорганизовали Министерство образования и науки. На его базе появилось два самостоятельных ведомства.