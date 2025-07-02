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Общество

В Берлине зацвел самый дурнопахнущий цветок в мире

В Берлине зацвел самый дурнопахнущий цветок в мире — это случается раз в несколько лет и длится несколько суток. Об этом сообщает DW.

Запах титанического аморфофаллуса напоминает тухлые яйца и рыбу. Он цветет всего лишь раз в несколько лет около 72 часов. Предсказать, когда он зацветет в следующий раз, практически невозможно.


Тропическое растение фаллической формы с индонезийского острова Суматра имеет самое крупное соцветие в мире — до трех метров в высоту.

Ожидается, что последний день цветения будет сегодня. Посмотреть (и понюхать) цветок можно в Ботаническом саду Берлина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334947/
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