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Общество

В Бишкеке на рынке «Мадина» оштрафовали владельцев кафе за антисанитарию

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека провела рейд на рынке «Мадина» по соблюдению правил благоустройства. Проверке подверглись точки общественного питания.

Как сообщили в муниципалитете, по итогам инспекции составлено 11 протоколов на общую сумму 72 тысячи сомов. Основные нарушения касались несоблюдения чистоты на прилегающих территориях, несанкционированного складирования мусора и размещения информационных баннеров.

Владельцам кафе выданы предписания об обязательной уборке.

Как отметили в инспекции, наиболее распространенным нарушением стало неудовлетворительное санитарное состояние территорий возле заведений.

Согласно статье 114 Кодекса о проступках, за подобные нарушения предусмотрены штрафы: 3 тысячи сомов для физических лиц и 13 тысяч — для юридических.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331251/
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