Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 1 марта 1951 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 1 марта 1951 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −21,8 градуса.

Самым теплым — 1 марта 2016-го, когда температура составила +21,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет 6,2 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был март 1898 года со средней температурой −1,1 градуса.

Самым теплым — март 2016-го со среднемесячной температурой +10,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 1 марта в столице облачно, туман. Днем воздух прогреется до +6 градусов, а ночью температура опустится до −3 градусов.