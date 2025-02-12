Мэрия Бишкека начала принудительную эвакуацию авто, брошенных у мусорных баков

Мэрия Бишкека начала принудительную эвакуацию автомашин, брошенных у мусорных баков. Они будут перемещены на штрафную стоянку.

По данным пресс-службы муниципалитета, вывоз бытовых отходов в дневное время остается затруднительным из-за интенсивного движения транспорта, поэтому работники МП «Тазалык» делают это с полуночи до 6.00.

«Безответственное отношение многих водителей, которые оставляют свои автомобили возле контейнерных площадок, препятствует своевременному вывозу отходов», — говорится в сообщении.

Согласно правилам благоустройства Бишкека, запрещено парковать машины возле контейнерных площадок.