08:50
USD 87.45
EUR 90.24
RUB 0.90
Общество

Мэрия Бишкека начала принудительную эвакуацию авто, брошенных у мусорных баков

Мэрия Бишкека начала принудительную эвакуацию автомашин, брошенных у мусорных баков. Они будут перемещены на штрафную стоянку.

По данным пресс-службы муниципалитета, вывоз бытовых отходов в дневное время остается затруднительным из-за интенсивного движения транспорта, поэтому работники МП «Тазалык» делают это с полуночи до 6.00.

«Безответственное отношение многих водителей, которые оставляют свои автомобили возле контейнерных площадок, препятствует своевременному вывозу отходов», — говорится в сообщении.

Согласно правилам благоустройства Бишкека, запрещено парковать машины возле контейнерных площадок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319628/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Эвакуировать машины в Бишкеке готовы за 1,3 тысячи сомов
Антимонопольщики не утверждают тарифы на принудительную эвакуацию машин
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке потепления не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;10-12 февраля В Бишкеке потепления не ожидается. Прогноз погоды на 10-12 февраля
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Биологи впервые сумели снять на&nbsp;видео живого морского черта при дневном свете Биологи впервые сумели снять на видео живого морского черта при дневном свете
Бизнес
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
12 февраля, среда
08:37
Модернизацию ИКТ-инфраструктуры судов разработают специалисты Китая Модернизацию ИКТ-инфраструктуры судов разработают специ...
08:19
Мэрия Бишкека начала принудительную эвакуацию авто, брошенных у мусорных баков
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 февраля, вторник
23:48
Пожар в Институте кардиологии. Погибли два человека
23:42
Спутниковая связь Илона Маска заработала на смартфонах бесплатно
22:57
Швейцария поддержит текстильную индустрию Кыргызстана
22:41
В Институте кардиологии пожар: пациенты эвакуированы, есть пострадавшие
22:39
Почетное консульство Кыргызстана открыли в Нижнем Новгороде