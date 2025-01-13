Закупить новые микроавтобусы хочет мэрия Бишкека. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил вице-мэр города Жамалбек Ырсалиев.

По его словам, такой малогабаритный транспорт планируется пустить на маршрутах, труднодоступных для больших автобусов.

Жамалбек Ырсалиев рассказал, что мэрия рассматривала вариант приобретения автобазы ОсОО «Эко пассажирские перевозки».

«У компании «Эко пассажирские перевозки» было 170 автобусов. Однако из-за технических проблем количество автобусов на дорогах сократилось. Мы планировали приобрести эту автобазу. Мэрия была готова купить ее, если бы все 170 автобусов находились в рабочем состоянии. Мэр готов был выделить 300 миллионов сомов, но комиссионная проверка показала, что автопарк фирмы не соответствует нашим требованиям. Компания продолжает работать, но автобусов недостаточно. Мы планируем закупить миниавтобусы и пустить их на те улицы, где не могут развернуться 12-метровые автобусы», — пояснил он.

Фирма «Эко пассажирские перевозки» ранее привезла автобусы ISUZU по механизму государственно-частного партнерства и обслуживает маршруты № 2, 8, 10, 11, 12, 18, 21, 31, 41.