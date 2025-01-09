Дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию-поселение

Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели из колонии № 21 в Зангиатинском районе Ташкентской области в колонию-поселение. Об этом сообщает узбекская служба «Радио Свобода»/«Озодлик», ссылаясь на несколько источников.

Решение 19 декабря 2024 года принял Зангиатинский районный суд, сославшись на статью 74 УК, позволяющую заменить наказание на более мягкое. Ходатайство об этом подала администрация колонии, отметив, что Каримова отбыла треть своего срока.

Как отмечает издание, колония-поселение находится в том же районе. По словам одной из сотрудниц колонии № 21, Каримова попрощалась с осужденными и покинула учреждение с несколькими чемоданами в сопровождении представителей ГУИН.

МВД, Департамент исполнения наказаний и офис омбудсмена пока не подтвердили перевод. Напомним, Каримову осудили за хищение, уклонение от налогов, вымогательство и отмывание денег. Она стала фигурантом аналогичных дел в США и Европе. Власти Узбекистана оценивают ее активы за рубежом в $1,4 миллиарда и продолжают добиваться их возвращения.