На ремонт отделения кардиологии в Ноокате планируется потратить 25,7 миллиона

На капитальный ремонт отделения кардиологии в Ноокатской территориальной больнице планируется потратить более 25,5 миллиона сомов. Об этом сообщается на портале госзакупок.

По его данным, Ошское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства объявило тендер на капитальный ремонт этого медицинского учреждения.

На ремонтные работы планируется потратить 25 милионов 694 тысячи 949 сомов. Метод закупок неограниченный.

Заявки принимаются до 20 января 2025 года.

Ремонт намерены завершить согласно утвержденному графику выполнения работ.