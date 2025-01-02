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Общество

В Казахстане ужесточили ответственность за наркопреступления

Президент Казахстана подписал поправки в закон о борьбе с наркотиками, направленные на усиление мер против производства, распространения и оборота запрещенных веществ. Об этом пишут казахские СМИ. 

Теперь за производство наркотиков виновным может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Особенно жесткие меры предусмотрены для должностных лиц, занимающихся такими преступлениями.

В то же время незначительно смягчены наказания для закладчиков, впервые совершивших преступление без отягчающих обстоятельств. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее — от 5 до 10 лет). Однако при повторных преступлениях сроки возрастают до 7–12 лет.
Закон также сохраняет строгие санкции для тех, кто распространяет наркотики в составе преступных групп, в учебных заведениях или несовершеннолетним. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров, сильнодействующих веществ и оборудования, используемого для производства наркотиков, а также за культивирование запрещенных растений в крупных объемах.

Как поясняет пресс-служба Акорды, смягчение наказаний для закладчиков связано с тем, что большинство из них — молодежь, которая нередко используется в преступных схемах без непосредственного участия в производстве наркотиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315919/
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