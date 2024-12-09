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Общество

Бишкекчан просят убирать снег и наледь возле своих офисов и домов

В связи с изменчивыми погодными условиями и прогнозируемыми осадками муниципальная инспекция Бишкека напоминает жителям о важности соблюдения правил по уборке снега и наледи на прилегающих территориях в зимний период, сообщает мэрия города.

Отмечается, что собственники, владельцы и пользователи объектов обязаны проводить очистку тротуаров, пешеходных дорожек, проездов и парковок от снега и наледи до твердого покрытия на закрепленных и прилегающих территориях. Такой порядок прописан в правилах благоустройства, напомнили чиновники.

Муниципальная инспекция убедительно просит горожан следить за состоянием прилегающих территорий возле офисов и домов, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и снизить риск травм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313585/
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