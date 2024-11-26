В палатах +13. В Кадамджайском психоневрологическом учреждении мерзнут пациенты

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили Кадамджайское психоневрологическое социальное стационарное учреждение.

Отмечается, что зафиксировано несоблюдение температурного режима: в коридорах учреждения температура воздуха не поднималась выше +5 градусов, а в спальных комнатах колебалась в интервале от +11 до +13 градусов, из-за чего получатели услуг вынуждены были находиться и отдыхать в ночное время в верхней одежде и головных уборах. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, температура в помещении должна быть от +18 до +24 градусов.

Большинство использующихся спальных матрасов непригодны в связи с антисанитарным состоянием.

Также выявлены нарушения в системе питания: для приготовления блюд, со слов кухонных работников, получено со склада около 20 килограммов сырого мяса, по факту оказалось лишь 8 килограммов вареного. У одного кухонного работника отсутствовала санитарная книжка.

По выявленным фактам составлен акт, который будет направлен в соответствующие органы.