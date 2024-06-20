«Страшилки» из психбольницы. Стереотипы и реальность

В конце мая 2024 года в Узгенском районе 13-летнего подростка нашли повешенным в сарае. Подозреваемых правоохранительные органы обнаружили быстро. Ими оказались родной дядя мальчика и его супруга. Оба состоят на учете в психиатрическом учреждении. Свеж в памяти многих кыргызстанцев и побег пациентов психиатрической больницы, закончившийся гибелью сотрудника милиции. Что происходит сегодня с психиатрической помощью в Кыргызстане, в каком состоянии больницы, сколько человек стоят на учете. Об этом подробнее в специальном материале 24.kg.

Индом

— А где находится Жайылское социальное стационарное учреждение?

— За Кара-Балтой. Если ехать в сторону гор, примерно 10 километров. Поселок Индом.

— Так и называется Индом?

— Да, в этом поселке и найдете Жайылское ССУ.

После короткого диалога с начальником управления по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда и социального обеспечения Назгуль Чолумовой ищем поселок в приложении «Google-карты». Поселка Индом на карте нет, а вот Жайыльское ССУ- есть.

Из Бишкека до Кара-Балты трасса отличная. Оттуда найти путь до Индома несложно. Пустая и разбитая дорога ведет прямо в поселок.

Сам Индом — крохотный населенный пункт. На его окраине и находится Жайылская психиатрическая больница, или, как ее принято именовать в официальных документах, — Жайылское женское психоневрологическое социальное стационарное учреждение.

Фото 24.kg. Жайылское социальное стационарное учреждение

Здание больницы оказалось совсем не таким, каким мы его себе представляли. Четыре этажа, просторные балконы, чем-то напоминает пансионаты, где отдыхали трудящиеся в советские времена. Правда, на балконах есть решетки, а где-то сетка, и это сразу возвращает к реальности.

Еще один стереотип, разбившийся о картинку из жизни, — это свободно гуляющие по двору пациентки больницы.

Фото 24.kg. Жайылское социальное стационарное учреждение

Большинство среднего и пожилого возраста. У многих короткие стрижки и характерная припухлость на лицах. Кто-то бесцельно бродит по территории, кто-то помогает сотрудникам больницы подметать дорожки. Некоторые здороваются с гостями и смотрят на них с любопытной улыбкой.

Пьют сок, едят черешню

Директор Жайылского ССУ Темиркул Эралиев возглавляет учреждение третий год. За плечами опыт работы во многих госструктурах, но теперь он ответственен за 250 пациенток, коллектив из 30 сотрудников, 2,7 гектара территории и комплекс зданий еще советской постройки.

Фото 24.kg. Директор Жайылского ССУ Темиркул Эралиев

Как поясняет Темиркул Эралиев, в его учреждение попадают не столько для лечения, сколько для ухода и заботы. Часто до конца жизни.

— Здесь живут те, за кем некому смотреть. Даже если есть родственники, то один человек постоянно должен заботиться о больном, находиться рядом, — говорит директор ССУ и добавляет:

— Многие привозят с намерением временно разместить своего родственника. Но чаще всего оставляют навсегда.

Возраст пациентов разный. ССУ Жайылского района для больных с 18 лет.

— У таких людей и продолжительность жизни, наверное, короче?

— Не сказал бы. Самой старшей у нас 83 года.

— А как с питанием? Им нужна специфическая еда?

— Нет, обычная. Но щадящая диета, потому как есть те, кто страдает сахарным диабетом.

— Питание трехразовое?

— Да. Плюс полдник.

— А сколько денег выделяется на одного человека в день?

— 200 сомов.

— Этого достаточно?

— Да. До 2022 года было 100 сомов. Доходило до того, что ходили в различные фонды и просили продукты, — делится директор ССУ.

В 2022 году президент Садыр Жапаров посетил детское психоневрологическое учреждение в Беловодском, где ему рассказали, что в день на питание одного ребенка выделяется 110 сомов. Тогда он распорядился всем учреждениям увеличить финансирование на питание в два раза.

Когда Темиркул Эралиев сказал, что на десерт женщинам дают бананы, яблоки, черешню, мандарины, иногда мороженое, показалось, что преувеличивает.

Но заведующая продовольственным складом повела на склад, где стоят ящики с черешней, большие банки с соками, лежат голландские сыры, сливочное масло, колбасы, сосиски, сметана, йогурты и другое.

На средства спонсоров, или, как их называет Темиркул Эралиев, «сердобольных граждан», он отремонтировал пищеблок, и теперь у ССУ есть современная кухня с новым кафелем, чистыми, свежевыбеленными потолками, новые блестящие котлы для приготовления еды, новая мощная вытяжка и холодильная камера.

Фото 24.kg. Жайылское социальное стационарное учреждение

«Экскурсия»

Кажется удивительным, но директор Жайылского ССУ ничего не скрывал и согласился без колебаний провести экскурсию по своему хозяйству.

Место, где проходит большая часть жизни пациенток ССУ, когда они находятся там, это — главный корпус. То самое четырехэтажное здание с балконами, похожее на советский пансионат.

Внутри корпус напоминает студенческое общежитие не самого богатого вуза — длинный коридор, вдоль которого по обе стороны палаты за дверями с круглыми ручками.

Палаты сами по себе просторные, каждая на четырех человек. Индивидуальных отличий, видимо, в силу специфики состояния пациенток практически нет. Только над некоторыми кроватями висят коврики и настенные календари с христианскими молитвами.

Проблема главного корпуса — протекающий водопровод. Трубы старые, а на капитальный ремонт денег нет. Поэтому в туалетах, где недавно был сделан ремонт и установлена новая сантехника, мокнут стены и краска местами начинает отслаиваться.

Основное развлечение подопечных ССУ — это телевизор. Он находится в отдельном помещении, и вокруг него всегда есть народ.

— А что обычно смотрят женщины?

— Вкусы разные, но обычно что идет, то и смотрят. Но есть, конечно, те, кто любят смотреть фильмы, а кто-то — развлекательные передачи, — говорит Темиркул Эралиев.

Но не телевизором единым ограничивается досуг пациенток ССУ. Бывает к ним и артисты приезжают. Конечно, не звезды первой величины, больше студенты музыкальных училищ, но все равно и коллектив ССУ, и его подопечные им очень рады. Артистов с нетерпением ждут. Особенно в канун новогодних праздников.

Посмотрев внимательнее на хозяйство Темиркула Эралиева, становится очевидно: руководство ССУ, несмотря на недостаточное финансирование, делает все возможное, чтобы учреждение выглядело достойно. Заметна помощь редких спонсоров. К примеру, одна известная мукомольная компания построила целый одноэтажный корпус. Другой бизнесмен заменил все окна в главном корпусе на новые пластиковые. Еще один выделил деньги на оснащение учреждения камерами видеонаблюдения, что, конечно, облегчает контроль за пациентками.

Фото 24.kg. Жайылское социальное стационарное учреждение

На небольшом поле своими силам заложили яблоневый сад. Иногда в качестве трудотерапии женщины поливают молодые саженцы.

Но проблемы, безусловно, есть. И их немало.

На территории 2,7 гектара — около десятка зданий: жилые корпуса, котельная, пищеблок, столовая, баня... И все старые. Некоторые вообще подлежат сносу.

Но бюджет предполагает обеспечение только защищенных статей: зарплату персонала, питание, лекарства, коммунальные услуги и текущий ремонт. Снос строений и реабилитация территории им не предусмотрена. Остаются спонсоры.

Сейчас директор ССУ ищет спонсоров, чтобы построить клуб, где его подопечные могли бы заниматься трудотерапией, а на праздники можно было бы проводить концерты.

А еще Жайылскому ССУ остро необходим свой нормальный транспорт. На балансе учреждения есть старая грузовая машина. Но она постоянно ломается. Еще одна машина, поновее, тоже находится на ремонте и практически не подлежит восстановлению. Один из спонсоров хотел оплатить ее ремонт, но посоветовал лучше купить новую. Но вот средств, которые он выделил, не хватает. Поэтому любая необходимость доставить кого-то из ССУ в больницу хотя бы в Кара-Балту, не говоря уже о Бишкеке, превращается в большую проблему.

Арча, как спасение

Отдельная и самая закрытая часть Жайылского ССУ — это корпус для тяжелобольных. Двухэтажное здание корпуса отгорожено от остальной территории больницы невысоким бетонным забором с массивными железными воротами.

Переступая порог понимаешь, почему гостям здесь не рады. Сквозь аромат арчового дыма в нос бьет тяжелый запах человеческих отходов.

— Запах арчи. Вы, видимо, окуривали? — спрашиваем одну из сотрудниц.

— Да. Иначе здешние ароматы переносить очень сложно. — отвечает она.

Корпус тяжелобольных или, как их здесь называют, «лежачих» разительно отличается от главного. Абсолютно голые стены, покрашенные в казенный голубой цвет, металлические кровати с разной постелью и потертый деревянный пол. Единственное украшение — комнатные цветы на подоконниках в некоторых палатах.

Часть пациентов гуляют во дворе, другие лежат, укутавшись в одеяла, третьи сидят в помещении, где есть телевизор, но, кажется, не особо обращают на него внимание.

Многие из больных ходят в туалет, что называется, под себя. Отсюда и запах. Хотя санитарки стараются вовремя отвезти таких пациенток в душевое помещение. Они их моют, как детей, меняют нижнее белье.

— Опасность тяжелобольных, не такая, как показывают в кино, — рассказывает Темиркул Эралиев. — когда у них обострение, то да, непосредственная опасность для персонала, конечно, есть. Но в основном они опасны сами для себя. Например, могут съесть банан с кожурой или конфету с фантиком. Был случай, когда пациент съел вату из матраса.

Судьба такая

Каждый день за 250 пациентками в одну смену ухаживают всего семь сотрудниц. Плечистых санитаров, как в популярных сериалах, здесь нет. Работают исключительно женщины.

Гульмира Букабаева медсестра, родом из Кара-Балты. Работает в Жайылском ССУ с 2013 года.

— Как так получилось, что стали работать здесь? Рядом Кара-Балта, недалеко манящий Бишкек...

— Не знаю как... У меня медицинское образование. Я окончила учебу, а тут как раз место появилось.

— Желания уйти не было?

— Нет. Мы знаем характер каждой пациентки и, исходя из этого, к каждой находим свой подход. И мне, как человеку медицины, нормально работать в подобных условиях.

— А какая зарплата, если не секрет?

— 20-25 тысяч сомов. Еще зависит от смены.

— Вам ваша работа нравится?

— Да. Поэтому, наверное, работаю.

— А если бы ваши дети захотели здесь работать, согласились бы?

— Ой, нет. Не хочу, чтобы они видели то, что видела я. Просто судьба мне выпала такая. Хоть работа и тяжелая, но этим мы и живем.

Судя по разговору с другими сотрудниками, здесь хорошая зарплата и условия. Сутки работаешь — трое отдыхаешь. Что касается специфики — то приходят и остаются самые стойкие, с крепкой нервной системой. К тому же предоставляется служебное жилье. Но, оказывается, здесь есть проблема.

Во время «экскурсии» к нам подошла одна из сотрудниц и попросила написать о ее проблеме. Говорит, что работает в ССУ более 20 лет и хотела бы приватизировать квартиру.

— Дома, в которых мы проживаем, построены были в далеком 1941 году. Они барачного типа. И хорошо было бы, если бы нам дали возможность их приватизировать.

— Вы обращались уже куда-то с этим вопросом?

— Да. Писали в администрацию президента. Оттуда наш запрос спустили в Министерство труда и социального обеспечения.

— И что вам ответили?

— Попросили подождать. Хотя в свое время я получила почти разваливающийся дом, сделала там сама ремонт, провела воду. По закону если проживаешь в служебной квартире 20 лет, то ее можно приватизировать. Но мы куда бы не обращались — толку нету, — отвечает она.

Лечим и опекаем

По словам заведующей отделом первичной медико-санитарной помощи управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Гуласыл Сутуевой, сегодня на психиатрическом учете по всей стране состоят около 50 тысяч человек.

Еще в 2023 году их число достигало 70 тысяч. Столь резкое снижение связано с масштабной ревизией, когда из списка исключили уехавших за рубеж, тех, кто встал на учет до 1991 года и чье местонахождение неизвестно, а также тех, у кого было психосоматическое заболевание, поддающееся лечению.

Судьбой этих 50 тысяч граждан Кыргызстана занимаются два министерства — здравоохранения и труда и социального обеспечения. Первое их лечит, второе — кормит и опекает.

Так, со слов начальника управления по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан Назгуль Чолумовой, в их ведении находятся 17 социальных стационарных учреждений. Проще говоря интернаты для людей с проблемами ментального здоровья. ССУ есть в каждой области, кроме Нарынской и Ошской. Учреждения подразделяются на детские, женские, мужские, смешанные, а также для пожилых и ЛОВЗ.

В стационарах по всей стране сегодня находятся 2 тысячи 686 человек. Из них — 636 дети до 18 лет. Остальные — это более 47 тысяч человек живут обычной жизнью.

Сегодня, как рассказывает консультант Республиканского центра нарокологии и психиатрии Кубанычбек Эрмекалиев, когда к ним поступает больной, обычно буйный, то он должен дать письменное согласие (!) на прохождение лечения. Если человек отказывается, то врачи имеют право поместить его в закрытое отделение на 72 часа. В течении этих трех суток они должны подготовить заключение о состоянии его здоровья и обратиться в ближайший районный суд.