В психоневрологическом учреждении мерзнут пациенты. Ответ Минтруда

Накануне сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили Кадамджайское психоневрологическое социальное стационарное учреждение и зафиксировали несоблюдение температурного режима.

В сообщении наццентра отмечалось, что в коридорах учреждения температура воздуха не поднималась выше +5 градусов, а в спальных комнатах колебалась от +11 до +13 градусов. В итоге получатели услуг вынуждены были находиться и отдыхать в ночное время в верхней одежде и головных уборах. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, температура в помещениях должна быть от +18 до +24 градусов.

Кроме того, сотрудники НЦПП сообщили журналистам, что в учреждении пользуются грязными матрасами, у одного из кухработников нет санитарной книжки и для приготовления пищи пациентам выдают недостаточно мяса.

«Со слов кухонных работников, получено со склада около 20 килограммов сырого мяса, по факту оказалось лишь 8 килограммов вареного», — говорилось в сообщении.

В Министерстве труда, социального обеспечения прокомментировали заявления НЦПП. По данным пресс-службы ведомства, снижение температуры в помещениях было связано с плановым проветриванием, проводимым в соответствии с нормами СанПиН.

Там заявили, что сотрудники наццентра пришли, когда только завершилось проветривание, и были об этом уведомлены. Однако, несмотря на это, они надели верхнюю одежду на пациентов учреждения и сделали фотографии, которые потом приложили к отчету.

«По словам директора интерната, все получатели услуг обеспечены продуктами питания в соответствии с установленными нормами. В докладе НЦПП упоминается мясо, предназначенное для приготовления пищи в течение дня. На момент визита в учреждении было 8 килограммов вареного мяса, а оставшиеся 12 килограммов сырого мяса планировалось использовать для приготовления пищи во второй половине дня», — пишет пресс-служба.

Она опровергает также сообщение об использовании грязных матрасов. По данным пресс-службы министерства, матрасы, одеяла и подушки, недавно обновленные благодаря спонсорской поддержке, находятся в хорошем состоянии и в достаточном количестве.

Санитарная книжка кухработника, по сведениям Минтруда, просто просрочена. Сотрудник уже подал документы на ее обновление.