Мэрия Бишкека предложила тариф на экспресс-маршруты

Мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение проект постановления по утверждению тарифов для экспресс-маршрутов.

Отмечается, что для обеспечения стабильной работы пассажирского транспорта, бесперебойной перевозки жителей и гостей столицы, улучшения экономического состояния муниципальных предприятий предлагается утвердить стоимость проезда на экспресс-маршрутах:

на муниципальных автобусах малого и особо малого класса — 50 сомов;

на муниципальных автобусах (кроме автобусов малого и особо малого класса) при оплате проезда в безналичной форме — 40 сомов, наличной — 50 сомов;

на муниципальном маршруте № 153 (12-й микрорайон — аэропорт «Манас») при оплате проезда в наличной форме — 140 сомов, безналичной — 122 сома.

Предложения к проекту постановления необходимо направлять на электронный адрес: dt@meria.kg, телефон для справок: 0312533653.