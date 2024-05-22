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Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки, в горах снег

В Кыргызстане ожидается резкое похолодание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, с 24 по 26 мая по республике ожидается неустойчивая погода. Временами дождь, гроза, в высокогорных районах возможен снег, местами осадки сильные.

Днем 26 мая и ночью 27 мая ожидается понижение температуры воздуха. Скорость западного ветра может достигать 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 17-22 метров в секунду.

27 мая ночью и утром местами ожидаются заморозки в зоне земледелия Нарынской области и по востоку Иссык-Кульской области до −2 градусов.

«Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах», — отметили в МЧС.

Заморозки также опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294722/
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