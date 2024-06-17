10:46
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 17 июня 2005 года

Самым жарким в Бишкеке было 17 июня 2005 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +35,6 градуса.

Самым холодным — 17 июня 1961-го, когда температура составила +8,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет +22,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2023 года со средней температурой +25,8 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го со среднемесячной температурой +17,7 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 17 июня ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит до +18 градусов. Днем в столице будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до +35 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296690/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 июня: небольшая облачность
В Бишкеке жарко, но возможны небольшие дожди. Прогноз погоды на 17-19 июня
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 16 июня 1966 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 15 июня 1975 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июня: днем будет жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 июня: в Бишкеке дождей не будет
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 июня: местами дожди
В Бишкеке дождей не будет и вернется жара. Прогноз погоды на 13-16 июня
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 июня: дожди
Популярные новости
Без холодной воды останется большая часть Бишкека. Будут водовозы и&nbsp;биотуалеты Без холодной воды останется большая часть Бишкека. Будут водовозы и биотуалеты
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Почему важно защищать себя от&nbsp;солнца в&nbsp;городе.&nbsp;15&nbsp;ответов на&nbsp;важные вопросы Почему важно защищать себя от солнца в городе. 15 ответов на важные вопросы
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
17 июня, понедельник
10:31
Определились чемпионы Кыргызстана по тогуз коргоолу Определились чемпионы Кыргызстана по тогуз коргоолу
10:07
В некоторых районах Бишкека не будет газа
09:24
Кыргызстанцы завоевали две медали чемпионата мира по бильярду в Сургуте
09:16
Авто строительной компании протаранило кафе на Иссык-Куле
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 17 июня 2005 года
16 июня, воскресенье
22:08
Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
21:11
Возобновлены регулярные авиарейсы из Ташкента на Иссык-Куль
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 июня: небольшая облачность