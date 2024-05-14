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Общество

Власти российского Приморья и Кыргызстана обсуждают открытие прямых авиарейсов

Прямой авиарейс может связать Кыргызстан с Приморским краем России. Этот вопрос обсудили заместитель председателя правительства края Николай Стецко и руководитель канцелярии посольства КР во Владивостоке Ринат Исаков во время рабочей встречи. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественного телевидения Приморского края.

По словам Николая Стецко, Кыргызская Республика и Приморье успешно сотрудничают в сфере торговли — за последний год ее объемы возросли в четыре раза.

Поднимался вопрос и о прямых авиарейсах между Приморьем и Бишкеком. Зампредседателя правительства края поддержал предложение об их открытии.

Отмечается, что КР, по данным крупнейшего в РФ туристического сервиса, с каждым годом становится все более популярным туристическим направлением. Для россиян отдых в Кыргызстане доступен во всех смыслах: въезд упрощен, билеты и проживание относительно недороги, языковой барьер отсутствует. Для россиян действует безвизовый режим въезда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293864/
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