Причиной селей в Кыргызстане стали локальные дожди, МЧС не может их предугадать

Причиной селей в Кыргызстане стали локальные дожди. Об этом на брифинге сказал замглавы МЧС Урматбек Шамырканов, отвечая на вопрос, насколько органы местной власти хорошо подготовились к селям, о вероятности которых их неоднократно предупреждало министерство.

«Хочу объяснить, чтобы не было разногласий по поводу готовности. Во всех случаях причиной селей были локальные дожди. А их мы не можем предугадать: где они произойдут, когда и в каком объеме. Последние пять лет мы рассылаем штормовые предупреждения. Видим, где возможны осадки, но где локально будет ливень — не можем сказать. И винить, что кто-то был готов или не был — преждевременно», — сказал он.

Напомним, с 20 апреля в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях сошло 46 селей. Режим ЧС введен в Ошской, Джалал-Абадской (Ноокенский район) и Таласской областях. В результате стихийного бедствия погибли два человека: мужчина, чью машину накрыл селевой поток, от удара молнии скончался подросток.