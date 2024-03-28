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Общество

Сильный ветер. В Бишкеке пострадало 19 школ и детсадов

Из-за сильного ветра в Бишкеке пострадали 19 объектов образования, в том числе 11 школ и 8 детских садов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в большинстве случаев разрушены кровельные покрытия, но есть случаи и с упавшими деревьями на прилегающих территориях школ и детских садов.

Соответствующие службы работают над устранением упавших деревьев, а созданная комиссия установит в процессе работы масштаб нанесенного ущерба.

Комиссия проверит все столичные объекты образования на качество, где ранее сделали ремонт кровли.

В мэрии напомнили, что до 1 апреля школьники находятся на каникулах, детские сады будут продолжать работу в штатном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290172/
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