Сильный ветер. В Бишкеке пострадало 19 школ и детсадов

Из-за сильного ветра в Бишкеке пострадали 19 объектов образования, в том числе 11 школ и 8 детских садов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в большинстве случаев разрушены кровельные покрытия, но есть случаи и с упавшими деревьями на прилегающих территориях школ и детских садов.

Соответствующие службы работают над устранением упавших деревьев, а созданная комиссия установит в процессе работы масштаб нанесенного ущерба.

Комиссия проверит все столичные объекты образования на качество, где ранее сделали ремонт кровли.

В мэрии напомнили, что до 1 апреля школьники находятся на каникулах, детские сады будут продолжать работу в штатном режиме.