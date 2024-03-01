Цифра дня. Шесть дней зимы стали погодными рекордами в Бишкеке

Этой зимой зарегистрировали шесть дней, когда побиты рекорды метеонаблюдений. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

Пальма первенства принадлежит декабрю 2023 года, когда зафиксировали четыре аномально теплых дня.

3 декабря было +19 градусов. 5 декабря снова побит рекорд, когда воздух прогрелся до +18,6 градуса.

23 декабря в Бишкеке было +16,4 градуса, 25 декабря — +18,3 градуса.

В январе 2024-го не зарегистрировали ни одного рекорда.

В феврале два дня были аномально теплыми: 10 февраля было +16,9 градуса, 15 февраля — +18,8 градуса.