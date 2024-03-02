Весна пришла. На следующей неделе в Бишкеке до +8 градусов

На следующей неделе в Бишкеке не ожидается снега или дождя, а столбик термометра поднимется до отметки +8 градусов. Такой прогноз дают синоптики.

4 марта в столице без осадков. Ночью будет морозно, до −6 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов.

5 марта также будет солнечно. Ночью до −5 градусов, днем до +5 градусов.

6 марта в Бишкеке без осадков. Ночью уже значительно теплее — до −3 градусов, днем воздух прогреется до +8 градусов.

7 марта также солнечно. Ночью до −2 градусов, днем до +8 градусов.

8-9 марта в столице преимущественно без осадков. Кроме того, ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры воздуха.