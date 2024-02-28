В Караколе нашли очередную майнинг-ферму. Выясняют причиненный ущерб

В Иссык-Кульской области выявлен факт незаконного подключения майнинговой фермы к электрическим сетям. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, факт выявлен после совместной проверки с сотрудниками Каракольского РЭС.

«В одном из домов Каракола организована противоправная деятельность по добыче криптовалюты путем создания майнинг-фермы с незаконным подключением к электрическим сетям и хищением электроэнергии. Нашли 12 единиц оборудования для добычи криптовалюты», — говорится в сообщении.

Фото пресс-центра ГКНБ

В настоящее время проводится подсчет нанесенного ущерба.