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Общество

В Караколе нашли очередную майнинг-ферму. Выясняют причиненный ущерб

В Иссык-Кульской области выявлен факт незаконного подключения майнинговой фермы к электрическим сетям. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, факт выявлен после совместной проверки с сотрудниками Каракольского РЭС. 

«В одном из домов Каракола организована противоправная деятельность по добыче криптовалюты путем создания майнинг-фермы с незаконным подключением к электрическим сетям и хищением электроэнергии. Нашли 12 единиц оборудования для добычи криптовалюты», — говорится в сообщении.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

В настоящее время проводится подсчет нанесенного ущерба.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287800/
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